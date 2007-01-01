Характеристики товара
Описание
Просто повесьте одежду на вешалку, так намного проще поддерживать порядок в прихожей;
- Стойка вешалки выполнена из металла с отделкой пленкой "под дерево" цветом светлый орех; крючки черного цвета - из металла с порошковой окраской, стойкой к механическим повреждениям; крючки для сумок цветом черный муар;
- Диаметр и толщина металической трубы 38х1 мм; крючки 12х0,6 мм;
- Пластиковая фурнитура черного цвета;
- Устойчивое мраморное основание черного цвета, диаметром 370 мм;
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет