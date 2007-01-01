Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор
47 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор - фото 1Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор - фото 2

Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор

Артикул: CH-005-348
47 оценок
Основные характеристики
  • Цветбежевый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Джаст Ханг черный
Фотография товара Вешалка напольная Джаст Ханг черный от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор
Фотография товара Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Просто повесьте одежду на вешалку, так намного проще поддерживать порядок в прихожей;
- Стойка вешалки выполнена из металла с отделкой пленкой "под дерево" цветом светлый орех; крючки черного цвета - из металла с порошковой окраской, стойкой к механическим повреждениям; крючки для сумок цветом черный муар;
- Диаметр и толщина металической трубы 38х1 мм; крючки 12х0,6 мм;
- Пластиковая фурнитура черного цвета;
- Устойчивое мраморное основание черного цвета, диаметром 370 мм;
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6
Фотография товара Прихожая лофт Наталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Прихожая лофт Наталь

50
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Фотография товара Прихожая Лофт-27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт-27, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490

Прихожая Лофт-27

44
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39
Фотография товара Прихожая лофт Наплен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Наплен

36

Другие товары из раздела вешалки напольные

Фотография товара Вешалка напольная Хук слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Хук слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Вешалка напольная Хук слоновая кость

47
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Хорнс коричневый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Хорнс коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Вешалка напольная Хорнс коричневый муар

46
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Барб хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Барб хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Барб хром

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Антивандальная вешалка Крэб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Антивандальная вешалка Крэб, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Антивандальная вешалка Крэб

46
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам белая

42
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор

50
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Нод мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Нод мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Нод мрамор

47
В наличии 1 шт.
Фотография товара Вешалка Рейл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Рейл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Вешалка Рейл

39
Фотография товара Вешалка Пикет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Пикет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Вешалка Пикет

47
Фотография товара Вешалка для образцов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка для образцов, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Вешалка для образцов

36

Товар в корзине

Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор
от 5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности