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Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 1Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 2Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 3Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 4Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 5Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 6Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 7Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка - фото 8

Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка

Артикул: CH-052-324
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья1300 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Обивкамикровелюр Scandi 22
  • Материалбук, микровелюр

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Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка
Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилкаДиван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилкаДиван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка
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