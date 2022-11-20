Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина650 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1300 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Обивкамикровелюр Scandi 22
- Материалбук, микровелюр
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