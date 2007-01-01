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Настоящее фото товара Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка
12 оценок
25 99038
41 700 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 1Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 2Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 3Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 4Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 5Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 6Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 7Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка производства ChiedoCover
Распродажа

Диван Константин, микровелюр Сканди 22, ножки бук морилка

Артикул: CH-052-324
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья1300 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Константин — это воплощение современного дизайна, где каждая деталь продумана до мелочей. Его оттенок и текстура создают атмосферу уюта, а лаконичные линии подчеркивают безупречный вкус. Идеальное решение для бутик-отелей, лаунж-зон и премиальных ресторанов, где важны стиль и индивидуальность.

Практичность для заведений:

- Прочная конструкция на металлических ножках обеспечивает устойчивость и долговечность
- Износостойкая велюровая обивка устойчива к загрязнениям и сохраняет насыщенный цвет
- Эргономичная форма с округлыми подлокотниками гарантирует комфорт для гостей

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья1300 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Материалбук, микровелюр
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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