Настоящее фото товара Вешалка напольная Forest, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Forest
2 390
Вешалка напольная Forest - фото 1Вешалка напольная Forest - фото 2
Вешалка напольная Forest

Артикул: CH-079-932
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес3 кг
Характеристики товара

Описание

Вешалка металлическая для одежды, брюк, рубашек в современном стиле может служить вам в гостиной, зале, спальне, прихожей и даже как держатель для полотенец. Стойка разборного типа,устойчивая, легкая, ее без труда можно перенести. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 1120мм, ширина 450мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 1120мм длина, 470мм ширина, 50мм высота. Вес с упаковкой 3,4кг, без упаковки 3кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес3 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки50 мм
  • Вес упаковки3.40 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

