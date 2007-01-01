Характеристики товара
Описание
Вешалка металлическая для одежды, брюк, рубашек в современном стиле может служить вам в гостиной, зале, спальне, прихожей и даже как держатель для полотенец. Стойка разборного типа,устойчивая, легкая, ее без труда можно перенести. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 1120мм, ширина 450мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 1120мм длина, 470мм ширина, 50мм высота. Вес с упаковкой 3,4кг, без упаковки 3кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина300 мм
- Высота1120 мм
- Вес3 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки50 мм
- Вес упаковки3.40 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет