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Настоящее фото товара Банкетка Каминос, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Каминос, орех
92 оценки
5 390
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Каминос, орех - фото 1Банкетка Каминос, орех - фото 2

Банкетка Каминос, орех

Артикул: CH-032-003
92 оценки
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота490 мм
  • Вес5,88 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уютная банкетка с мягким сидением и полками для размещения обуви и тапочек.
Ножки выполнены из массива дерева, толщиной 35 мм., сидение из кож.зама, полки из металла, диаметр/толщина трубы 12х0,8 мм.
Размеры мягкого сидения: 760х310х30 мм.
Расстояние между полками 150 мм.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на полку 10 кг, на банкетку 90 кг.
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота490 мм
  • Вес5,88 кг
  • Материалдерево, кожзам
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки6.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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