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Банкетка Каминос, орех - фото 1Банкетка Каминос, орех - фото 2

Банкетка Каминос, орех

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Характеристики товара

Описание

Уютная банкетка с мягким сидением и полками для размещения обуви и тапочек. Ножки выполнены из массива дерева, толщиной 35 мм., сидение из кож. зама, полки из металла, диаметр/толщина трубы 12х0,8 мм. Размеры мягкого сидения: 760х310х30 мм. Расстояние между полками 150 мм. Максимальная распределенная статическая нагрузка на полку 10 кг, на банкетку 90 кг. Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 770 мм
Глубина 320 мм
Высота 70 мм
Вес в упаковке, кг: 6.64
Объем упаковки, м3: 0.017

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина310 мм
  • Вес5,88 кг
  • Материалдерево, кожзам
  • Цветкоричневый, серый

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