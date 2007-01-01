Характеристики товара
Описание
Ножки выполнены из массива дерева, толщиной 35 мм., сидение из кож.зама, полки из металла, диаметр/толщина трубы 12х0,8 мм.
Размеры мягкого сидения: 760х310х30 мм.
Расстояние между полками 150 мм.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на полку 10 кг, на банкетку 90 кг.
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина310 мм
- Высота490 мм
- Вес5,88 кг
- Материалдерево, кожзам
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки70 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки6.64 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет