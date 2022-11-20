Характеристики товара
Описание
Уютная банкетка с мягким сидением и полками для размещения обуви и тапочек. Ножки выполнены из массива дерева, толщиной 35 мм., сидение из кож. зама, полки из металла, диаметр/толщина трубы 12х0,8 мм. Размеры мягкого сидения: 760х310х30 мм. Расстояние между полками 150 мм. Максимальная распределенная статическая нагрузка на полку 10 кг, на банкетку 90 кг. Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 770 мм
Глубина 320 мм
Высота 70 мм
Вес в упаковке, кг: 6.64
Объем упаковки, м3: 0.017
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина760 мм
- Глубина310 мм
- Вес5,88 кг
- Материалдерево, кожзам
- Цветкоричневый, серый