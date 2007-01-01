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Настоящее фото товара Вешалка напольная Лана, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Лана
10 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
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Вешалка напольная Лана

Артикул: CH-079-752
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1030 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Строгая и элегантная вешалка из массива натурального бука, на двух деревянных опорах, покрыто высококачественным итальянским шелковисто-матовым лаком. В ней не много деталей, но все они разработаны для удобного хранения вещей. Горизонтальные планки предназначены для юбок и брюк, на плечики можно повесить пиджак, рубашку, верхнюю одежду.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал каркасабук
  • Допустимая нагрузка30
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.85 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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