Характеристики товара
Описание
Строгая и элегантная вешалка из массива натурального бука, на двух деревянных опорах, покрыто высококачественным итальянским шелковисто-матовым лаком. В ней не много деталей, но все они разработаны для удобного хранения вещей. Горизонтальные планки предназначены для юбок и брюк, на плечики можно повесить пиджак, рубашку, верхнюю одежду.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина480 мм
- Ширина350 мм
- Глубина480 мм
- Высота1030 мм
- Материал каркасабук
- Допустимая нагрузка30
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки1.85 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет