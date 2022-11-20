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Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 1Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 2Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 3Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 4Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 5Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 - фото 6

Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Длина1050 мм
  • Глубина420 мм

Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 — выполненные заказы

Фотография товара Банкетка Тюдор, с ящиком для хранения от компании ChiedoCover.Банкетка Тюдор, с ящиком для храненияФотография товара Банкетка Тюдор, велюр серый от компании ChiedoCover.Банкетка Тюдор, велюр серый
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