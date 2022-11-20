Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Длина1050 мм
- Глубина420 мм
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Скамейка чугунная Ретро
Стул пластиковый Bloom, серебристый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый
Стул DSW бежевый
Тумба Лофт Ольга 5.1