Характеристики товара
Описание
Деревянный стул с резной спинкой и мягким сиденьем из коллекции обеденной мебели. Ручное исполнение узора на деревянной спинке стула придает модели дополнительного изящества. Этот стул помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Он прослужит долгие годы, не требуя особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина555 мм
- Высота1070 мм
- Материалткань, дерево
- Цветбелый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет