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Настоящее фото товара Стул Эдепт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эдепт, белый
62 оценки
11 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Эдепт, белый

Артикул: CH-017-196
62 оценки
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота1070 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Деревянный стул с резной спинкой и мягким сиденьем из коллекции обеденной мебели. Ручное исполнение узора на деревянной спинке стула придает модели дополнительного изящества. Этот стул помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Он прослужит долгие годы, не требуя особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота1070 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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