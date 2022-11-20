Барный стул Tolix style

7 оценок

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Барный стул Tolix style

5
4 690 ₽
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Стул полубарный Саймон, велюр травяной
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Барный стул Tolix Wood style

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: металл
Материал каркаса: металл
Цвет: любой по RAL
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 38*38
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 54*55
Высота сиденья от пола, см.: 77
Высота стула общая, см.: 110
Высота спинки, см.: 35
Вес стула нетто, кг.: 6.4
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 28.1
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.45

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина540 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Высота1100 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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