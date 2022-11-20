Барный стул Tolix Wood style

6 оценок

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Барный стул Tolix Wood style

4.6
5 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: шпон ясень
Материал каркаса: металл
Цвет: любой по RAL
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 38*38
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 54*55
Высота сиденья от пола, см.: 78
Высота стула общая, см.: 110
Высота спинки, см.: 34
Вес стула нетто, кг.: 8.2
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 35,3
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.45

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина540 мм
  • Вес6.4 кг
  • Высота1100 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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