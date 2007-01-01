Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 50; Глубина - 56; Высота - 100; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 52;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес6.75 кг
- Материал ножекмассив бука
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет