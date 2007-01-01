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Настоящее фото товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11, произведённого компанией ChiedoCover
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11
43 оценки
14 9907
15 984 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 1Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 2Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 3Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 4Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 5Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 - фото 6
Распродажа

Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11

Артикул: CH-035-001
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 50; Глубина - 56; Высота - 100; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал ножекмассив бука
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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