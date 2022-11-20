Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина840 мм
- Высота810 мм
- Материал сиденьядерево, кожа, металл
Кресло Арни, ножки орех
Кресло Арни, темно-коричневый
Кресло Арни, коричневый
Кресло Арни, белый
Кресло Арни, зеленый
Кресло Арни, голубой
Кресло Арни, рогожка бежевая
Кресло Арни, черная рогожка
Кресло Арни, шенилл красный
Кресло Арни, шенилл синий
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден