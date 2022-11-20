Товар в корзине. Перейти
Кресло SC05 - фото 1

Кресло SC05

Артикул: CH-050-384
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Emerald Wingback
Кресло Emerald Wingback
Следующий кресло Phoenix RS030-1
Кресло Emerald Wingback

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота810 мм
  • Материал сиденьядерево, кожа, металл

Похожие товары

Кресло Арни, ножки орехНастоящее фото товара Кресло Арни, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
7

Кресло Арни, ножки орех

Кресло Арни, темно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Арни, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
14

Кресло Арни, темно-коричневый

Кресло Арни, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Арни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
13

Кресло Арни, коричневый

Кресло Арни, белыйНастоящее фото товара Кресло Арни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
6

Кресло Арни, белый

Кресло Арни, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Арни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
12

Кресло Арни, зеленый

Кресло Арни, голубойНастоящее фото товара Кресло Арни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
15

Кресло Арни, голубой

Кресло Арни, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Кресло Арни, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
15

Кресло Арни, рогожка бежевая

Кресло Арни, черная рогожкаНастоящее фото товара Кресло Арни, черная рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
8

Кресло Арни, черная рогожка

Кресло Арни, шенилл красныйНастоящее фото товара Кресло Арни, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
11

Кресло Арни, шенилл красный

Кресло Арни, шенилл синийНастоящее фото товара Кресло Арни, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
5

Кресло Арни, шенилл синий

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
12

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
32

Чехол для стола 12

Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
34

Чехол для стола 14

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39013
1 590 ₽
22

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
33

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
24

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
39

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 20 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден