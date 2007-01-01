Товар в корзине. Перейти
Боно кресло из искусственного ротанга, графит - фото 1Боно кресло из искусственного ротанга, графит - фото 2
NEW

Боно кресло из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-077-062
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Боно» станет прекрасным дополнением к месту отдыха. Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в графитовом цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес23 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.76 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела обеденные кресла

Товар в корзине

Боно кресло из искусственного ротанга, графит
Боно кресло из искусственного ротанга, графит
68 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.