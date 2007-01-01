Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга «Боно» станет прекрасным дополнением к месту отдыха. Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в графитовом цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина900 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес23 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1020 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.76 м3
- Изделия стопируютсяНет