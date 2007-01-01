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Ницца кресло из искусственного ротанга, бронзовый - фото 1Ницца кресло из искусственного ротанга, бронзовый - фото 2
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Ницца кресло из искусственного ротанга, бронзовый

Артикул: CH-077-106
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Ницца» предназначено для комфортного времяпровождения в зоне отдыха с диванами и столиком из этой же серии.Каркас мебели сделан из прочного алюминия с высокими эксплуатационными качествами. Оплетен вручную с помощью круглого искусственного ротанга. Представлено в бронзовом оттенке.Садовое кресло укомплектовано удобными бежевыми подушками. Полиэстер используется при пошиве тканевых изделий, плотность которого - 300гр/м2. Материал имеет обязательную влагоотталкивающую пропитку для усиления его защитных свойств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота870 мм
  • Вес12,6 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбронза
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Ницца кресло из искусственного ротанга, бронзовый
Ницца кресло из искусственного ротанга, бронзовый
60 690
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