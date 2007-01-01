Характеристики товара
Описание
Кресло «Ницца» предназначено для комфортного времяпровождения в зоне отдыха с диванами и столиком из этой же серии.Каркас мебели сделан из прочного алюминия с высокими эксплуатационными качествами. Оплетен вручную с помощью круглого искусственного ротанга. Представлено в бронзовом оттенке.Садовое кресло укомплектовано удобными бежевыми подушками. Полиэстер используется при пошиве тканевых изделий, плотность которого - 300гр/м2. Материал имеет обязательную влагоотталкивающую пропитку для усиления его защитных свойств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина850 мм
- Высота870 мм
- Вес12,6 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбронза
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки14.40 кг
- Объём упаковки0.60 м3
- Изделия стопируютсяНет