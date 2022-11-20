Характеристики товара
Описание
Salone del Mobile.Milano – крупнейшая международная выставка дизайна, проходящая в Милане. Именно её экспонатами вдохновлялись художники Ателье ковров, создавая эту коллекцию. Дизайн отражает последние тренды в интерьерах. Это и сложная, многогранная фактура, и объёмный рельеф, и использование переливчатого градиента в оттенках. Сами же цвета подобраны гармоничные, создающие чувство безмятежности. Орнаменты, выстриженные на ковре, напоминают тиснение на коже или ткани. Благодаря этому ковер смотрится ещё более эффектно, приобретает ярко выраженную тактильность. Поддерживается она нежнейшей фактурой эвкалиптового шёлка. Ковер SALONE DI MILANO окунёт вас в атмосферу гармонии. Интерьер наполнится лёгкими интригующими акцентами, которые сделают его более сбалансированным и вместе с тем актуальным. А гладкий и мягкий ворс подарит роскошные ощущения при прикосновении.
Основные характеристики
- Длина1440 мм
- Ширина740 мм
- Высота8 мм
- Количество мест1
- Цветголубой, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт