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Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион», произведённого компанией ChiedoCover
Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион»
40 оценок
267 290
Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион» - фото 4

Индийский ковёр шерстяной «Венди Коллектион»

Артикул: CH-028-792
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина2440 мм
  • Ширина1520 мм
  • Высота10 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Не просто ковры, а произведения искусства для вашего дома. Венди Коллектион – коллекция от получившего мировое признание бренда Венди Морисон. Фирменный почерк Венди – это лёгкость, роскошь и очарование заповедных уголков планеты в сочетании с высочайшим качеством материалов. В основе коллекции классические образцы из китайской и японской живописи с характерными образами: императорским драконом, горделивыми журавлями, пышно цветущими хризантемами. Каждый паттерн составлен так, чтобы сочетать классическую восточную эстетику с современным дизайном, в результате чего получаются оригинальные и привлекательные произведения. Вас ждёт изобилие во всём! Буйство тропических красок, переливчатый блеск ворса, богатство фактур шерсти и тенсела. Прикосновение к ним подарит вам комфорт и наслаждение. Бесспорно, с ковром Венди Коллектион легко создать уникальный и запоминающийся интерьер с ноткой экзотики. Эти ковры наполнят дом воодушевлением и позволят добиться вау-эффекта от вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2440 мм
  • Ширина1520 мм
  • Высота10 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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