Характеристики товара
Описание
Не просто ковры, а произведения искусства для вашего дома. Венди Коллектион – коллекция от получившего мировое признание бренда Венди Морисон. Фирменный почерк Венди – это лёгкость, роскошь и очарование заповедных уголков планеты в сочетании с высочайшим качеством материалов. В основе коллекции классические образцы из китайской и японской живописи с характерными образами: императорским драконом, горделивыми журавлями, пышно цветущими хризантемами. Каждый паттерн составлен так, чтобы сочетать классическую восточную эстетику с современным дизайном, в результате чего получаются оригинальные и привлекательные произведения. Вас ждёт изобилие во всём! Буйство тропических красок, переливчатый блеск ворса, богатство фактур шерсти и тенсела. Прикосновение к ним подарит вам комфорт и наслаждение. Бесспорно, с ковром Венди Коллектион легко создать уникальный и запоминающийся интерьер с ноткой экзотики. Эти ковры наполнят дом воодушевлением и позволят добиться вау-эффекта от вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2440 мм
- Ширина1520 мм
- Высота10 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет