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Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER»

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Бельгийский ковёр шерстяной «coffee»

Характеристики товара

Описание

И необычно, и не вычурно. Если вы любите находить баланс между крайностями, то ковер «FLORA BORDER» вам позволит это сделать мастерски. Ведь в том и суть стиля! Этот ковер - золотая середина между классикой и современностью. С одной стороны, у вас будет элегантный дизайн без лишнего. С другой - в нём появятся интересные моменты, которые цепляют взгляд. Так работает сочетание традиционного бордюра (каймы ковра) с крупным растительным узором. Оно выглядит свежо, но не кричаще.

Куда же его использовать?

1. В классическую гостиную. Там будет уместно добавить лёгкости и небольших акцентов в обстановку.

2. В спальню. Цветы и растения всегда настраивают на романтику.

3. В восточный, эклектичный или сочный тропический интерьер - в нём мерцающие ковры станут бризом свежести.

Ковth «FLORA BORDER» соткан из шерсти и арт-шёлка. Сочетание, которое сводит с ума своей нежностью. Струящийся ворс будет ласкать ваши ноги, укутает мягким теплом, в то время как изящный дизайн заинтригует и увлечёт. Вновь золотая середина!

155000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина900 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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