Характеристики товара
Описание
И необычно, и не вычурно. Если вы любите находить баланс между крайностями, то ковер «FLORA BORDER» вам позволит это сделать мастерски. Ведь в том и суть стиля! Этот ковер - золотая середина между классикой и современностью. С одной стороны, у вас будет элегантный дизайн без лишнего. С другой - в нём появятся интересные моменты, которые цепляют взгляд. Так работает сочетание традиционного бордюра (каймы ковра) с крупным растительным узором. Оно выглядит свежо, но не кричаще.
Куда же его использовать?
1. В классическую гостиную. Там будет уместно добавить лёгкости и небольших акцентов в обстановку.
2. В спальню. Цветы и растения всегда настраивают на романтику.
3. В восточный, эклектичный или сочный тропический интерьер - в нём мерцающие ковры станут бризом свежести.
Ковth «FLORA BORDER» соткан из шерсти и арт-шёлка. Сочетание, которое сводит с ума своей нежностью. Струящийся ворс будет ласкать ваши ноги, укутает мягким теплом, в то время как изящный дизайн заинтригует и увлечёт. Вновь золотая середина!
155000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина600 мм
- Длина900 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт