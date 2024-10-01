Товар в корзине. Перейти
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм - фото 1

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм

Артикул: CH-063-566
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый
Фотография товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Фотография товара Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр290 мм
  • Вес0.865 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Штоф «Каррэ», стекло 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Штоф «Каррэ», стекло 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Штоф «Каррэ», стекло 0,5л

8
В наличии 492 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эвридэй»

6
В наличии 1667 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик-трансформер из трех частей дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от29 11010
31 990 ₽

Ящик-трансформер из трех частей дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый

11
В наличии 489 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маренго»

8
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для чая «Таймлесс», 170мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Стакан для чая «Таймлесс», 170мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево

10
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Фотография товара Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн», произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»

6
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Тарелка для пиццы

14
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм

9
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм

6
В наличии
Фотография товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»

14
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», произведённого компанией ChiedoCover
от1 480
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити»

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм

5
В наличии 205 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный

11
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла», белый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники

11
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
от 1 300
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Штоф «Каррэ», стекло 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Штоф «Каррэ», стекло 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Штоф «Каррэ», стекло 0,5л

8
В наличии 492 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эвридэй»

6
В наличии 1667 шт.