Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр270 мм
- Вес0.734 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал-флюте «Классик», 0,25л
Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый
Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм
Салфетка сервировочная коричневая
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая
Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый
Доска для пиццы из бука
Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый
Тарелка глубокая «Скифская»
Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»
Тарелка для пиццы
Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм
Блюдо для пиццы «Это»
Блюдо для пиццы «Чакоул Дэппл»
Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм
Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый
Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Блюдо для пиццы «Белая»
Бокал-флюте «Классик», 0,25л
Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый
Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм