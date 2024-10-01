Товар в корзине. Перейти
Блюдо для пиццы «Тина» - фото 1

Блюдо для пиццы «Тина»

Артикул: CH-063-528
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для пиццы «Это»
Фотография товара Блюдо для пиццы «Это» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для пиццы «Чакоул Дэппл»
Фотография товара Блюдо для пиццы «Чакоул Дэппл» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр330 мм
  • Вес1.168 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Лайфстиль» фарфор 90 мл, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Соусник «Лайфстиль» фарфор 90 мл, бирюзовый

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4307
2 590 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая

6
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм

11
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽

Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый

12
В наличии 1836 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, синий

14
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»

5
В наличии 351 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 620
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк»

11
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция»

15
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла»

12
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла», белый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый

14
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком

7
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Белая»

10
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Блюдо для пиццы «Тина»
Блюдо для пиццы «Тина»
от 1 170
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Лайфстиль» фарфор 90 мл, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Соусник «Лайфстиль» фарфор 90 мл, бирюзовый

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4307
2 590 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая

6
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л

12
В наличии