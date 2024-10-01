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Блюдо для подачи, ширина 325мм - фото 1Блюдо для подачи, ширина 325мм - фото 2

Блюдо для подачи, ширина 325мм

Артикул: CH-063-029
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Вес1.294 кг
  • МатериалСланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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