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Настоящее фото товара Тарелка для подачи Эволютион-Бланк, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка для подачи Эволютион-Бланк
13 оценок
1 190
Товар в корзине. Перейти
Тарелка для подачи Эволютион-Бланк - фото 1

Тарелка для подачи Эволютион-Бланк

Артикул: CH-071-702
13 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр270 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр270 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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