Характеристики товара
Описание
Необычное блюдо для подачи из сланца бренда Sunnex станет центральным элементом праздничной и повседневной сервировки. Сделано из натурального материала, безопасно для пищевых целей. Тарелка имеет фактурную поверхность и срезанные необработанные края. Блюдо не впитывает запахи, не деформируется от столовых приборов, легко моется мыльным раствором. Черный матовый цвет сочетается с любым набором посуды. В каталоге товаров бренда блюдо для подачи представлено в нескольких размерах. Длина 300 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина120 мм
- Высота5 мм
- Вес0.368 кг
- Материалсланец
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт