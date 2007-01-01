Товар в корзине. Перейти
Блюдо для подачи, глубина 120мм - фото 1Блюдо для подачи, глубина 120мм - фото 2

Блюдо для подачи, глубина 120мм

Артикул: CH-062-990
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для подачи, ширина 300мм
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 300мм от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для подачи, круглое
Фотография товара Блюдо для подачи, круглое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Необычное блюдо для подачи из сланца бренда Sunnex станет центральным элементом праздничной и повседневной сервировки. Сделано из натурального материала, безопасно для пищевых целей. Тарелка имеет фактурную поверхность и срезанные необработанные края. Блюдо не впитывает запахи, не деформируется от столовых приборов, легко моется мыльным раствором. Черный матовый цвет сочетается с любым набором посуды. В каталоге товаров бренда блюдо для подачи представлено в нескольких размерах. Длина 300 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота5 мм
  • Вес0.368 кг
  • Материалсланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда для подачи

Товар в корзине

Блюдо для подачи, глубина 120мм
Блюдо для подачи, глубина 120мм
от 440
В корзине

С этим товаром покупают