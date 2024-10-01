Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина170 мм
- Материалкерамика
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Хайбол «Касабланка», 280мл, стекло, прозрачный
Баранчик, нержавеющая сталь, металлическая
Хайбол, 280мл, поликарбонат, прозрачный
Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый
Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая
Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический
Бокал-флюте «Амбер»
Пепельница, сталь нержавеющая, металлический
Блюдо для подачи, ширина 200мм
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Блюдо для подачи, ширина 400мм
Блюдо для подачи - 4шт
Блюдо для подачи «Студио Ро»
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Блюдо для подачи, пластик, черное
Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм
Блюдо для подачи «Эстиа»
Блюдо для подачи «Лист», белый
Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Хайбол «Касабланка», 280мл, стекло, прозрачный
Баранчик, нержавеющая сталь, металлическая