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Блюдо для подачи «Базальт» - фото 1Блюдо для подачи «Базальт» - фото 2

Блюдо для подачи «Базальт»

Артикул: CH-063-067
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина240 мм
  • Вес1.316 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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