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Блюдо для запекания «Пл-Кук» фарфор - фото 1

Блюдо для запекания «Пл-Кук» фарфор

Артикул: CH-062-630
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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Товар в корзине

Блюдо для запекания «Пл-Кук» фарфор
Блюдо для запекания «Пл-Кук» фарфор
от 3 760
3 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают