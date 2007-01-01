Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр255 мм
- Материалфарфор
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Олд фэшн «Мадура», 350мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Дель Мар», 237мл, пластик, прозрачный
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Менажница белая 3 отделения «Кунстверк» фарфор
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк», фарфор
Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин»
Блюдо для запекания овальное «Пьюр» керамика
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор
Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Олд фэшн «Мадура», 350мл, стекло, прозрачный