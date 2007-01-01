Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр105 мм
- Объем0,33 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая
Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Блюдо для запекания с ручками «Пастораль» фарфор
Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк», фарфор
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
Блюдо эмалированная сталь белый, синий
Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный