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Сковорода порционная «Лондри» фарфор - фото 1

Сковорода порционная «Лондри» фарфор

Артикул: CH-062-624
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Сковорода порционная «Лондри» фарфор
Сковорода порционная «Лондри» фарфор
от 2 020
2 090 ₽
В корзине

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