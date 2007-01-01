Товар в корзине. Перейти
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор - фото 1

Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор

Артикул: CH-062-477
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для запекания «Крафт Грин» фарфор
Фотография товара Блюдо для запекания «Крафт Грин» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Форма для запекания «Крафт Грин» фарфор
Фотография товара Форма для запекания «Крафт Грин» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Диаметр215 мм
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
от 3 830
4 200 ₽
В корзине

С этим товаром покупают