Товар в корзине. Перейти
Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм - фото 1

Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм

Артикул: CH-062-013
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка «Маррон Реативо»
Фотография товара Тарелка «Маррон Реативо» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом
Фотография товара Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота45 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор

14
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см , произведённого компанией ChiedoCover
от6 09010
6 700 ₽

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Пепельница, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Кашуб-хел», фарфор 150 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Молочник «Кашуб-хел», фарфор 150 мл, белый

6
В наличии 126 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Берна», произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽

Нож столовый «Берна»

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Бистро», 0,25мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Бистро», 0,25мл, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бистро», 0,25мл

13
В наличии 588 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2592 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Тирамису», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Тирамису»

9
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк» прямоугольное, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк» прямоугольное

11
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм

9
В наличии 429 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм

14
В наличии 78 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан» для стейка, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан» для стейка

9
В наличии 184 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 85мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 85мм

10
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от4 7006
4 990 ₽Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт»

7
В наличии 171 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», ширина 300мм

5
В наличии 1062 шт.

Товар в корзине

Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм
Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм
от 1 910
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор

14
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см , произведённого компанией ChiedoCover
от6 09010
6 700 ₽

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мираж», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Пепельница, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 10 шт.