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Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм - фото 1

Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм

Артикул: CH-063-692
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота16 мм
  • Диаметр240 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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