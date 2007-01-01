Товар в корзине. Перейти
Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon" - фото 1

Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon"

Артикул: CH-071-324
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"
Фотография товара Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia"
Фотография товара Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота17 мм
  • Диаметр153 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon"
Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon"
590
В корзине

С этим товаром покупают