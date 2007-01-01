Товар в корзине. Перейти
Блюдце «Пати», диаметр 98мм - фото 1

Блюдце «Пати», диаметр 98мм

Артикул: CH-062-560
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце «Пинки»
Фотография товара Блюдце «Пинки» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце «Эрбосо Реативо»
Фотография товара Блюдце «Эрбосо Реативо» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр98 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце «Пати», диаметр 98мм
Блюдце «Пати», диаметр 98мм
от 210
В корзине

С этим товаром покупают