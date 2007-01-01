Товар в корзине. Перейти
Блюдце «Пинки» - фото 1

Блюдце «Пинки»

Артикул: CH-062-556
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце «Маррон Реативо»
Фотография товара Блюдце «Маррон Реативо» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце «Пати», диаметр 98мм
Фотография товара Блюдце «Пати», диаметр 98мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Вес0.185 кг
  • Материалфарфор
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце «Пинки»
Блюдце «Пинки»
от 210
В корзине

С этим товаром покупают