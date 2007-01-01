Характеристики товара
Описание
Блюдце из серии «Кунстверк» изготовлено из качественного фарфора. Производитель тщательно подбирает состав материала, чтобы выпускать прочную и долговечную посуду. Даже при активном использовании его поверхность белого цвета не покрывается сколами, царапинами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота18 мм
- Диаметр135 мм
- Вес0.158 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Изделия стопируютсяНет