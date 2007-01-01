Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм
6 оценок
150
Товар в корзине. Перейти
Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм - фото 1

Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм

Артикул: CH-062-592
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота18 мм
  • Диаметр135 мм
  • Вес0.158 кг
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце треугольное «Ирис»
Фотография товара Блюдце треугольное «Ирис» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon"
Фотография товара Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Блюдце из серии «Кунстверк» изготовлено из качественного фарфора. Производитель тщательно подбирает состав материала, чтобы выпускать прочную и долговечную посуду. Даже при активном использовании его поверхность белого цвета не покрывается сколами, царапинами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота18 мм
  • Диаметр135 мм
  • Вес0.158 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Графин с ручкой, хрусталь 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Графин с ручкой, хрусталь 1л

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 253 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая

6
В наличии 270 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Универсал»

6
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный

7
В наличии 3189 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» алюминиевая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мельница для соли «Лайн» алюминиевая

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый

13
В наличии 773 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л

6
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор

8
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Настоящее фото товара Блюдце универсальное «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

10
В наличии 648 шт.
Настоящее фото товара Розетка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Розетка «Млечный путь»

8
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Тэндэнси», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдце «Тэндэнси»

6
В наличии
Настоящее фото товара Блюдце «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдце «Маренго»

6
В наличии 132 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Трианон», диаметр 160мм, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдце «Трианон», диаметр 160мм

15
В наличии 960 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм

9
В наличии 131 шт.
Фотография товара Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE", произведённого компанией ChiedoCover
390

Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"

9
В наличии 1937 шт.
Фотография товара Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE", произведённого компанией ChiedoCover
490

Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE"

13
В наличии 3083 шт.
Настоящее фото товара Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus", произведённого компанией ChiedoCover
490

Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus"

11
В наличии 4823 шт.
Настоящее фото товара Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia", произведённого компанией ChiedoCover
590

Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia"

12
В наличии 1627 шт.

Товар в корзине

Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм
Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм
от 150
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Графин с ручкой, хрусталь 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Графин с ручкой, хрусталь 1л

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 253 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая

6
В наличии 270 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Универсал»

6
В наличии 6000 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности