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Блюдце «Пунто Верде» - фото 1

Блюдце «Пунто Верде»

Артикул: CH-062-547
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Пунто Верде»
Блюдце «Пунто Верде»
от 160
В корзине

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