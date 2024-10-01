Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Леди Даймонд» невероятен в своем дизайне. Его стиль сложно описать словами, такой фужер точно произведет впечатление на гостей. По форме он ничем не напоминает классическую посуду – стенки нежно расширяются кверху, тонкая ножка имеет легкие грани. На поверхности стекла отчетливо виден бриллиантовый орнамент, который неповторимо играет в свете ламп.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота211 мм
- Диаметр88 мм
- Вес0.348 кг
- Объем0.27 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт