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Бокал для вина «Леди Даймонд» - фото 1Бокал для вина «Леди Даймонд» - фото 2

Бокал для вина «Леди Даймонд»

Артикул: CH-064-139
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Леди Даймонд» невероятен в своем дизайне. Его стиль сложно описать словами, такой фужер точно произведет впечатление на гостей. По форме он ничем не напоминает классическую посуду – стенки нежно расширяются кверху, тонкая ножка имеет легкие грани. На поверхности стекла отчетливо виден бриллиантовый орнамент, который неповторимо играет в свете ламп.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота211 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0.348 кг
  • Объем0.27 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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