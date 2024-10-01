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Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л - фото 1

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

Артикул: CH-064-428
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота243 мм
  • Диаметр101 мм
  • Объем0.7 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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