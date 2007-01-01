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Бокал Schott Zwiesel Pure для Sauvignon Blanc - фото 1

Бокал Schott Zwiesel Pure для Sauvignon Blanc

Артикул: CH-071-336
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота23 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0.41 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Бокал Schott Zwiesel Pure для Sauvignon Blanc
Бокал Schott Zwiesel Pure для Sauvignon Blanc
1 490
В корзине

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