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Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная - фото 1

Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная

Артикул: CH-062-042
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина230 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

Отзывы

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