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Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
125 оценок
2 18014
2 510 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Артикул: CH-000-605
125 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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