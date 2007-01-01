АкцияМИНПРОМТОРГ
от3 630₽10
4 000 ₽
Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам
5 990₽
Оптовая цена
Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас
от4 890₽
Оптовая цена
Стул Орион жемчужный, пластиковый
от4 990₽
Оптовая цена
Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый
АкцияМИНПРОМТОРГ
от2 580₽17
3 075 ₽
Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий
8 190₽
Стул Эстелла 1, дуб нордик, канцлер ЛОФТ
14 390₽
Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт
6 790₽
Стул Палермо, массив березы, агата компаньон
9 690₽
Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый
Новинка
14 290₽
Деревянный стул Кирея, ткань/слоновая кость
В наличии 30 шт.