Характеристики товара
Описание
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса25 мм
- Вес6,7 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- НаполнительEL
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасасталь
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкашенилл
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа