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Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
110 оценок
2 79023
3 599 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 1Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 2Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 3Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 4Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 5Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Артикул: CH-001-594
110 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

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Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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