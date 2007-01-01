Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза
15 оценок
1 89034
2 830 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза - фото 1Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза - фото 2Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза - фото 3Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза - фото 4
Хит

Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза

Артикул: CH-082-790
15 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Создать свой стул
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар
Фотография товара Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Онлайн показ
Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Борно

35
В наличии 1101 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84026
2 475 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

325
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7303
3 835 ₽

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

116
Хит
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8807
4 150 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный

35
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 880

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

89
Акция
Фотография товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5306
2 670 ₽

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

50
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Лайт пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Лайт пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 09023
3 990 ₽

Стул Кьявари Лайт пластиковый, белый

15
В наличии 93 шт.
Фотография товара Стул Кейт складной со столиком черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной со столиком черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Кейт складной со столиком черный

26
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

487
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый

5
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

46
Фотография товара Cтол кофейный «Аран» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Аран», произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Cтол кофейный «Аран»

34
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45028
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех

7

Другие товары из раздела банкетные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 55040
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Патрик 20мм Лайт

87
Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85034
4 290 ₽

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

132
Фотография товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750

Стул Браун 25мм - черный, синяя корона

128
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79013
3 190 ₽

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

74
Распродажа
Фотография товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 53014
2 924 ₽

Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

43
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной со столиком и полкой черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной со столиком и полкой черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 79020
4 690 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной со столиком и полкой черный

26
В наличии 101 шт.
Фотография товара Стул складной Krin Luxe, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Krin Luxe, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул складной Krin Luxe, серый, каркас черный

14
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Remy 83, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Remy 83, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69034
2 550 ₽

Стул Хит 20, велюр Remy 83, серебро

7
Хит
Фотография товара Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 04023
2 635 ₽

Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро

9
В наличии 110 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 04023
2 635 ₽

Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото

7
В наличии 110 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза
Стул Хит 25мм, рогожка Austin 17, каркас антик бронза
от 1 890
2 830 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

487
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности