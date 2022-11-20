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Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 1Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 2Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 3Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 4Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 5Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - фото 6

Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки

35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасасталь

Популярные варианты обивки

Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 0909
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 666666
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 0404
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 1414
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 88
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 4141
Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки - обивка в цвете 2626
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Стул Браун 25мм, Тeddy 727
Стул Браун 25мм, Тeddy 727Стул Браун 25мм, Тeddy 727Стул Браун 25мм, Тeddy 727
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