Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо Блек Рав Стеллар
6 оценок
1 290
Товар в корзине. Перейти
Блюдо Блек Рав Стеллар - фото 1

Блюдо Блек Рав Стеллар

Артикул: CH-071-316
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина290 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота30 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см
Фотография товара Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи
Фотография товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота30 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

14
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Акварель» Принц фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чашка бульонная «Акварель» Принц фарфор

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Олд фэшн «Даллас», 300мл, стекло, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Даллас», 300мл, стекло, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Олд фэшн «Даллас», 300мл, стекло, голубой

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Салфетница хром, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Салфетница хром, металлическая

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка Мелодия, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена

Бульонная чашка Мелодия

45
В наличии 52 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Настоящее фото товара Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга

15
В наличии 1702 шт.
Настоящее фото товара Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга

10
В наличии 812 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см

15
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания

5
В наличии 1176 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель

7
В наличии 4499 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 300мл "Глори", произведённого компанией ChiedoCover
390

Бульонная пара 300мл "Глори"

15
В наличии 8066 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 325 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Бульонная пара 325 мл

6
В наличии 17825 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл

12
Настоящее фото товара Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл

10
В наличии 939 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
590

Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл

7

Товар в корзине

Блюдо Блек Рав Стеллар
Блюдо Блек Рав Стеллар
1 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

14
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь

8
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Премиум стулья
Премиум стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.01.2026 Цвет 2026 года
Цвет 2026 года

Перейдите, чтобы узнать подробности