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Настоящее фото товара Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель"
6 оценок
1 490
Товар в корзине. Перейти
Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель" - фото 1

Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель"

Артикул: CH-071-584
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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