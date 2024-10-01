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Чашка бульонная «Сахара» стекло - фото 1

Чашка бульонная «Сахара» стекло

Артикул: CH-061-631
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Диаметр100 мм
  • Материалстекло
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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