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Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая - фото 1

Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая

Артикул: CH-061-574
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр115 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

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