Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Диаметр110 мм
- Вес0,90 кг
- Материалсплав цинковый
- Цветфиолетовый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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