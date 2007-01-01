Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds
3 890
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 1
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 2
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 3
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 4
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 5
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 6
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 7
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds - фото 8
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds

Артикул: CH-084-065
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Birds
от 3 890
